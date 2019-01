La Maschera di Roma a Villa Grant

“La Maschera di Roma”

Gran Galà di Carnevale a Villa Grant

Sabato 2 Marzo 2019 ore 19.00



“Memento Audere Semper” ricordati di osare sempre, frase di Gabriele D’Annunzio, utilizzata per la réclame dell’evento La Maschera di Roma, che si svolgerà sabato 2 marzo 2019, nella suggestiva Villa Grant, a due passi dal quartiere EUR, nei pressi della Tenuta Presidenziale di Castel Porziano. La location è stata la dimora di personaggi illustri, non ultima la famiglia Reale dei Savoia. Villa Grant è soprattutto una Domus Romana appartenuta anticamente al poeta Publio Terenzio. Il fascino del parco e i saloni del ‘400 rievocheranno e faranno rivivere l’emozione di antichi fasti nobiliari.

L’ingresso in Villa, nell’atmosfera dell’Antica Roma è alle 18.30, in maschera con costume d’epoca, dress code elegante è sui temi dell’Antica Roma, o del periodo ‘700-’800 o della Belle Epoque.

Ancelle e Legionari della Roma Imperiale accoglieranno gli ospiti per la sistemazione nelle sale di Villa Grant, alle ore 19.00, è previsto un magnifico aperitivo nell’incantevole parco tra i profumi dei giardini con crew acrobatiche e spettacolari performance di graziose ballerine sulle note di violino e flauto. Photo booth con i legionari ed aperitivo fino alle ore 21.00, quando è previsto l’inizio della cena di gala negli antichi saloni. Pietanze con rivisitazioni gourmet di piatti romaneschi, il banchetto accompagnato dal quartetto d'archi con concerto di musica lirica. Il repertorio prevede arie tratte dalle opere liriche più famose, classiche, napoletane e romane che appartengono alla musica della tradizione italiana. Intermezzi musicali con le colonne sonore di Ennio Morricone. Dopo cena nel salone principale della Villa proseguirà il gran ballo finale in maschera.

La Maschera di Roma: Villa Grant Via di Pratica 281 Roma

3479100214 > 0650570832

Sito internet www.lamascheradiroma.it

