La MalaStrada in concerto

La MaLaStraDa arriva per la prima volta sul palco del Mentelocale 2.0 di Palestrina, e lo fa in grande stile e in formazione completa con Andrea Caovini al piano e voce, Luca Balsamo al basso, Alberto Croce alla batteria e Tiziano Russo alle chitarre! Presenteranno la track list del loro ultimo lavoro in studio, Tra la macchina e il portone, uscito lo scorso Marzo! In apertura gli amici della Gianluca Lupo Band alle prese con il loro primo disco edito! Per maggiori info: http://www.mentelocaleliveclub.it