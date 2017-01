La MaLaStrada al Circolo Coda di Gallo

Venerdì 27 gennaio Live al Circolo Coda di Gallo - Associazione Culturale il Pellegrino: La MaLa-StraDa ci racconta quello che accade nei pochi istanti "Tra La Macchina e il Portone"... C'è tutto un mondo.. vi aspettiamo. Andrea Caovini al pianoforte e voce; Luca Balsamo Fun Club al basso; Alberto Croce alla batteria; Lo Spinoso alle chitarre e ai cori. "Everything goes to hell, anyway..." - Tom Waits La MaLaStraDa nasce nel 2010 come prosecuzione del progetto solista di Andrea Caovini. Attivi dal vivo da fine 2010, dopo diverse aperture ai live di: Il muro del canto, Mannarino, Area765, Oratio ed altri, La MaLaStraDa prende la via del disco stampando l'EP Colpa del vino, nel 2012 e poi il disco "Tra La Macchina e il Portone", composto da 13 brani originali dal sapore di ballate agrodolci e ritmi incalzanti, da ascoltare e da ballare.