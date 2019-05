La Maison de Santé al Cometa Off

Lo spettacolo, che vede la regia di Marco Vallarino, anche autore del testo, si ispira al mondo del grottesco di Edgar Allan Poe, in particolare ad un racconto - “Il sistema del dott. Catrame e del prof. Piuma” - basato su una vicenda realmente accaduta nella Palermo dell’ottocento presso la Real Casa de’ Pazzi diretta dal Barone Pisano.



In scena sette attori alle prese con gli stravaganti personaggi della Maison, si cimenteranno nel difficile compito di ricreare sul palco le atmosfere gotiche, grottesche e tragicomiche proprie dei racconti dell’autore americano rispettandone l’ambientazione grazie alla scenografia bizzarra e a costumi eccentrici.



Situazioni paradossali, al limite dell’assurdo si manifestano all'interno della Maison, ovvero l’istituto per i malati mentali sotto la direzione del medico e psichiatra Dott. Maillard, conosciuto per l’introduzione di un nuovo metodo di cura per l’infermità mentale, il così detto “metodo della dolcezza”: l’arrivo di un ospite inatteso, però, stravolge gli equilibri già precari della Maison, facendo emergere il doppio livello della narrazione tipico della letteratura gotica.



La messinscena si sviluppa dunque continuamente su più livelli: tra sanità e malattia, realtà e immaginazione, logica e follia, quale sarà l’epilogo all'interno della Maison?

Cosa accadrà all'ospite e a tutti i personaggi con cui entrerà in contatto?



La comicità presente nelle situazioni grottesche potrà forse fornire spiegazioni ai comportamenti folli dei personaggi e allo stesso tempo porterà alla luce le cause dell’alterazione degli stati mentali radicate in ognuno dei protagonisti.

Lo spettacolo è suddiviso in quadri con cambi di scena come parte integrante della stessa performance ed è della durata di 1h e 30’ min.



con Negar Azimi Rad - Asia Coronella - Luigi Cosimelli

Tullia Di Nardo - Sebastian Marzak -Massimo Risi

Alessio Stabile



Testo e Regia: Marco Vallarino

Scenografia digitale: Collettivo L4R

Mobili di scena: Fabio Giovannini

Disegno luci: Francesca Zerilli

Progetto grafico: 9Periodico - Rosario Di Vincenzo