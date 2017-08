La magia di Villa d'Este di sera

Una visita guidata imperdibile alla scoperta di Villa d’Este a Tivoli. Una delle dimore storiche più affascinanti del mondo, apre le proprie porte in una piacevole sera estiva, per svelare tutto il suo incanto. Immersa nel verde, circondata da sfarzosi giardini, sofisticate fontane, ninfei, grotte, giochi d’acqua e musiche idrauliche è riconosciuta come esempio di eleganza e di lusso rinascimentale, tanto da essere patrimonio dell’Unesco. Una visita guidata in serale imperdibile per tutti gli amanti del bello e della cultura.



Quando

Sabato 26 Agosto 2017 ore 19:30



Dove

Piazza Trento 5, all’ingresso della Villa (Tivoli)



Costi

Quota di partecipazione euro 8 a persona. Biglietto di ingresso: intero € 8; ridotto € 4; gratuito per under 18. Prenotazione obbligatoria.



Info e contatti

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/villa-este-in-serale/