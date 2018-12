La magia del Natale a Testaccio: alla scoperta della storia e delle tradizioni

In occasione del Natale, i Rioni Testaccio e San Saba, da sempre caratterizzati da una forte identità che unisce e coinvolge i residenti, si animeranno grazie al progetto La magia del Natale, curato dalla Soprintendenza speciale di Roma per quanto riguarda la parte culturale.

La magia del Natale a Testaccio

Insieme al Mercato di Testaccio, Abraxa Teatro, WeRise studio, Food Box e punti di riferimento del territorio come il Centro solidale e il Centro Anziani San Saba, la Soprintendenza darà vita ad attività di animazione con laboratori per bambini, musica, incontri e visite ai siti archeologici e al Rione.

La Soprintendenza da anni gestisce e promuove la valorizzazione e fruizione del Museo diffuso del rione Testaccio e collabora attivamente con le realtà culturali e sociali del rione nella realizzazione di eventi e laboratori culturali presso l’area archeologica e l’area ludico-didattica Sottosopra all’interno del Mercato di Testaccio.

La magia del Natale: gli eventi

- Colora l’Archeologia: performance per la creazione di un’opera pittorica collettiva in

collaborazione con l’artista Juri Corti

Laboratori:

- Creiamo insieme un vero mosaico

- Piccoli officinatores crescono. Costruisci la tua lucerna

- Caccia al tesoro sulla cucina e il cibo dell’antichità e di oggi

- Visite guidate all’area archeologica sotto il Mercato di Testaccio

Gli eventi sono a ingresso gratuito con numero di posti limitato. Si consiglia la prenotazione: sottosopra.testaccio@gmail.com. In caso di condizioni meteorologiche avverse, i laboratori si terranno nell’area pedonale di Via Volta presso il Mercato di Testaccio e nei vicini spazi coperti. I bambini durante le attività saranno sotto la responsabilità dei genitori o degli accompagnatori.

Appuntamenti a cura della Soprintendenza:

22 dicembre, sabato

Ore 10.00 – Piazza Testaccio

Colora l’archeologia pt. 1

Bambini e adulti dipingeranno tre grandi tele sotto la direzione artistica del pittore Juri Corti, per la creazione di un’opera d’arte collettiva, attraverso la rappresentazione iconografica dei principali simboli, monumenti, edifici e siti archeologici del rione

23 dicembre, domenica

Ore 10.30 –Mercato di Testaccio

Laboratorio Creiamo insieme un vero mosaico

I ragazzi realizzeranno un piccolo mosaico, con un supporto in legno e tessere in gesso. Conosceranno inoltre le tecniche di produzione e commercio del mondo romano nell’area didattica “Sottosopra” attraverso un viaggio sensoriale: suoni, odori e immagini per raccontare il mondo antico

Ore 11.00 e ore 12.00 – Mercato di Testaccio

Visite guidate all’area archeologica

Ore 12:00 – Mercato di Testaccio

Colora l’archeologia pt.2

Le tre grandi tele realizzate il giorno prima saranno esposte all’interno del mercato e

accompagnate da uno spettacolo dal vivo

29 dicembre, sabato

Ore 10.30 – Mercato di Testaccio

Caccia al tesoro dedicata ai prodotti alimentari antichi e moderni e al commercio romano, con un

gustoso premio finale

Ore 11.00 e ore 12.00 – Mercato di Testaccio

Visite guidate all’area archeologica

Domenica 30 dicembre

Ore 10.30 – Mercato di Testaccio

Laboratorio Piccoli officinatores crescono. Costruisci la tua lucerna

I ragazzi realizzeranno la propria lucerna in argilla da portare a casa come dei piccoli officinatores con l’aiuto di matrici, come avveniva nell’antichità. Conosceranno inoltre le tecniche di produzione e commercio del mondo romano nell’area didattica “Sottosopra” attraverso un viaggio sensoriale: suoni, odori e immagini per raccontare il mondo antico

Ore 11.00 e ore 12.00 – Mercato di Testaccio

Visite guidate all’area archeologica