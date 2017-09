La luna sul Foro Romano. Il fascino dell’antico attraverso la luce del presente

L’area archeologica più famosa del mondo cambia luce: il cuore antico di Roma ha un volto notturno completamente nuovo. Grazie alla tecnologia led è stato possibile realizzare un nuovo progetto di illuminazione notturna nella Valle del Foro, cuore della Roma antica.

Con un permesso speciale sarà possibile percorrere l’intero tragitto della Via Sacra, col basolato perfettamente illuminato, dall’Arco di Tito a quello conclusivo di Settimio Severo, ammirare la mole dei più grandi tesori archeologici di Roma, ed entrare nella bellissima Santa Maria Antiqua. Un’occasione unica per visitare il Foro romano in un’atmosfera suggestiva e fuori dal caos diurno.