La Luna sul Colosseo, nuove storie "Di maghi, negromanti, pastori e altri mestieri"

Sempre all’insegna della sicurezza e del rispetto del distanziamento, il Parco archeologico del Colosseo prosegue la fase di riapertura ampliando la propria offerta di fruizione culturale: torna La Luna sul Colosseo con una edizione inedita e speciale e viene ripristinato il biglietto Full Experience.

Ogni sabato, dal 25 luglio al 29 agosto 2020, riparte con nuove storie il percorso La luna sul Colosseo.“Di maghi, negromanti, pastori e altri mestieri” è il titolo di una nuova narrazione che si aggiungerà a quella tradizionale. Un percorso insolito che, per la prima volta, si arricchisce della recente riscoperta di graffiti individuati nell'ambulacro del I ordine e databili tra il tardo Medioevo e il XVII secolo. Nomi incisi nel travertino, così come date, simboli sacri e profani raccontano frammenti di storie di gente comune che ha lavorato e frequentato il Colosseo quando il monumento era pressoché isolato dal resto della città e in parte interrato. Gruppi di massimo 20 persone, in turni in italiano e in inglese di 60’, saranno accompagnati da operatori didattici. Sul piano dell’arena, con uno straordinario affaccio sullo scheletro dei sotterranei dove gladiatori e animali attendevano il loro turno per esibirsi davanti agli spettatori che gremivano gli spalti, il

racconto ritrova le storie più note che ancora oggi alimentano l’attrazione per il Colosseo.

Saliti al II ordine, la testimonianza dell'ininterrotta vita del monumento nel tempo, la cerimonia della via crucis che in origine si svolgeva lungo il perimetro dell’arena, il fascino dell’anfiteatro divenuto icona della Roma moderna saranno rievocati attraverso i reperti dello spazio museale “Il Colosseo si racconta”.

La magia quieta del monumento nelle ore serali, tra luci sommesse e le ombre dei fornici, si completerà con un affaccio sulla piazza del Colosseo, davanti al maestoso Arco di Costantino e sul solenne Tempio di Venere e Roma.

Il costo della visita è di 24 €, salvo riduzioni tra cui un pacchetto famiglia del costo di 44 € (due adulti e fino a 3 ragazzi sotto i 18 anni).

Anche al Foro Romano e al Palatino l’offerta di visita si arricchisce, ritrovando percorsi rimasti chiusi durante il periodo di sperimentazione delle prime settimane di riapertura del PArCo.

Viene infatti reintegrato da sabato 18 luglio il biglietto Full Experience al costo di 22 € che consentirà l’accesso e la visita al piano dell’arena tra le 10.30 e le 14.30, oltre che al II ordine del Colosseo con la mostra permanente “Il Colosseo si racconta” e all’interno del Foro Romano Palatino a quattro siti SUPER.

Il biglietto è valido 48 ore a partire dal primo ingresso nel Parco, che può avvenire indifferentemente al Colosseo o all’area del Foro Romano-Palatino. Tra le ore 12:00 e le 18:00 sarà possibile visitare i siti SUPER: il primo piano del Museo Palatino, dove decorazioni architettoniche e sculture restituiscono i fasti dei palazzi imperiali che sorgevano sul colle; dall’atrio della casa di Augusto si scorgeranno i colori ancora vividi degli affreschi del cubicolo e dello studiolo; di nuovo visibile lo straordinario ciclo di pitture medievali che decora Santa Maria Antiqua, e di nuovo percorribile la Rampa domizianea che si affaccia sul Foro.

Tra i servizi ripristinati si conta l’avvenuta apertura del bookshop Electa al II ordine del Colosseo, e la didattica nuovamente prenotabile e organizzata da Coopculture secondo le norme in vigore.