La luna gira il mondo. Racconti, note e sapori dall’Africa

La luna e l'incontro fra le culture sono i due temi che legano i molti eventi della Festa di Roma 2019. Le Biblioteche di Roma organizzano nella mattinata del 1 gennaio 2019 quattro ricchissime manifestazioni per iniziare l'anno in compagnia delle comunità di cittadini stranieri che vivono in città provenienti da Africa, America Latina, Subcontinente Indiano, Medio Oriente e Paesi Arabi.



Una mattinata all'insegna dell'arte e della cultura, ma soprattutto all'insegna della conoscenza reciproca e dell'incontro. Laboratori per adulti e bambini, laboratori di danza e cucina, workshop teatrali e musicali, letture e assaggi di varie cucine del mondo vi aspettano nelle biblioteche Cornelia, Laurentina, Goffredo Mameli e Vaccheria Nardi dalle 10 alle 13, per festeggiare insieme l'inizio del nuovo anno!



Programma della Biblioteca Vaccheria Nardi:



Sala Ragazzi



ore 10: La mescolanza delle culture: laboratorio per bambini*

ore 11: laboratorio sulle fiabe africane e italiane per bambini e adulti a cura di Rosi Robertazzi



Sala Incontri



ore 10.30: Coro degli Angeli Universitari

ore 10.45: Danze tradizionali africane*

ore 11: Sotto la luna: dimostrazione artigianale*

ore 11.10: Messa in scena del racconto sulla luna*

ore 11.30: Coro degli Angeli Universitari

ore 11.45: Sotto la luna: dimostrazione artigianale*

ore 12: workshop di cucina africana e degustazione finale*



ore 10-13:

Mercatino con prodotti artigianali africani*

Mostra "African Mothers", fotografie di Mimmo Frassineti

Vetrina libri letteratura africana



*a cura dell'Associazione Donne Panafricane nella Diaspora



La festa di Roma si sposta nel pomeriggio in piazza da Piazza dell'Emporio all'Anagrafe.