La luce sugli oceani al MAXXI. All’inizio del ‘900, in Australia, il guardiano di un faro e sua moglie trovano un bambino in una barca alla deriva. lo adottano ma scoprono che la madre potrebbe essere viva. In concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia,tratto da un best seller, impreziosito da una luce spettacolare e da attori dotati del romanticismo necessario, il film possiede “una verità emotiva, ciò che più è importante per questo tipo di film” (James Berardinelli, Reel Film).