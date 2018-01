La Locandiera di Carlo Goldoni al Teatro Flavio

La storia è quella della furba locandiera Mirandolina che, grazie al suo fascino, riesce a prendersi gioco di parecchi uomini. Nel corso dei fatti incontra anche Ortensia e Dejanira che si fingono nobildonne e cercano di ottenere favori dagli ospiti di Mirandolina senza riuscirci, invece lei, come un’attrice nata, riesce a farli innamorare tutti quanti, compreso il misogino Cavaliere di Ripafratta.. Nel finale la donna rinuncerà (almeno temporaneamente...) a questo suo potere per mantenere fede alla promessa fatta in punto di morte al padre. Deciderà, infatti, di sposare il servitore Fabrizio, lasciando gli altri pretendenti a mani vuote.



Eliminando la distanza tra personaggio e spettatore, il regista Franco Venturini riesce a dimostrare che, al di là dei diversi linguaggi, delle epoche e dei costumi, gli uomini si identificano con gli uomini e sono vittime delle stesse passioni. Il risultato è un allestimento sanguigno e vivacissimo, in cui il ruolo centrale di Mirandolina, grazie alla splendida interpretazione di Federica De Vita, viene esaltato e analizzato nei suoi aspetti più importanti.

31 dicembre 2017, ore 20:00



"La locandiera" di Carlo Goldoni

con: Federica De Vita, Franco Venturini, Chiara Conti, Maurizio Venturini, Stefania Anetrini, Giancarlo Palombo

regia: Franco Venturini

Teatro Flavio

Via G.M. Crescimbeni, 19 - Roma

tel. 06 70497905

www.teatroflavio.it

info@teatroflavio.it