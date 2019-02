La leggenda di Robin Hood al Teatro San Carlo Lwanga

La storia di Robin Hood, il ladro che rubava ai ricchi per dare ai poveri, è stata adattata per il teatro da Roberto Bencivenga in uno spettacolo divertentissimo, pieno d’azione e di colpi di scena.

Ritroverete il mitico Robin accanto alla sua Marian, e con loro Frate Tuck, lo Sceriffo di Nottingham, il consigliere reale Sir Biss e la dama di compagnia Lady Cickenhen, il tutto in un’atmosfera leggendaria, avvincente e musicale che rievoca le celeberrime ballate medioevali.