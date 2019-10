… LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL’OCEANO…

Emozionante e poetico spettacolo tratto dal libro di Alessandro Baricco “Novecento”

Interpretato da Igor Chierici

Regia Luca Cicolella

Il 9 e 10 ottobre al Teatro Garbatella, Piazza Giovanni da Triora 15 ore 21,00



Il 9 e 10 ottobre sul palcoscenico del Teatro Garbatella approda, dopo i tantissimi successi di critica e di pubblico in tutta Italia, “… LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL’OCEANO” tratto da “Novecento” di Alessandro Baricco interpretato da Igor Chierici per la regia di Luca Cicolella



Siamo sul Virginian, un piroscafo che negli anni tra le due guerre, faceva la spola fra Europa e America, con il suo carico variopinto di passeggeri: i ricchi signori in prima classe, gli emigranti che sognano una nuova vita nel Nuovo Mondo, la gente comune.

A bordo di quel piroscafo, negli anni ’20 del secolo scorso, si esibiva ogni sera un pianista straordinario, dalla tecnica strabiliante, capace di suonare una musica mai sentita prima.

Il suo nome era Danny Boodman T.D. Lemon Novecento.

Novecento ci era nato su quel piroscafo e da lì non era mai sceso. Dall’Europa all’America per tutta la vita, Senza mai mettere piede sulla terra ferma.

Un racconto unico intriso di passione, la favola di un pianista, ma in realtà la storia di ogni uomo perché arriva sempre un giorno in cui ci è chiesto di dire si a qualcosa di cui non si può vedere la fine, a qualcosa che non si sa come andrà a finire, a qualcosa che non è compreso negli 88 tasti di una tastiera, nonostante le musiche che puoi suonarci dentro siano infinite …

è il dramma della libertà di dire si o no alla vita che accade ogni giorno, sulla soglia dell’oceano il pianista farà la sua scelta.



Mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre 2019 ore 21,00

La leggenda del pianista sull’oceano

Con Igor Chierici

Regia Luca Cicolella



Teatro Garbatella

Piazza Giovanni da Triora 15 - 00145 Roma

https://www.facebook.com/Teatro-Garbatella-662037873984730/

