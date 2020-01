La lama di Mastro Titta: tour nella Roma del Papa Re, visita guidata teatralizzata

SABATO 22 FEBBRAIO ORE 15.00



Mastro Titta, ‘er boja de Roma’, 68 anni di attività, la lama del papa, 514 persone uccise, eppure persona serena e affabile, rispettata. Tante le vittime, si andava al patibolo per onore, per denaro, per amore, per l’ideale dell’Italia

unita; ma chi era davvero Mastro Titta? E se la sua storia fosse raccontata dalle sue vittime? Un prete accusato di eresia, un povero diavolo alla forca per amore, la sorella del carbonaro Montanari ucciso senza processo e senza

prove: vite spezzate con ‘una botta e via’. Ma sarà davvero così? Un vero viaggio nel tempo fino all’epoca del Papa Re con una guida e 3 attori che racconteranno la storia, le contraddizioni e i retroscena del temibile Mastro Titta.



Appuntamento 15 minuti prima dell'inizio: Via degli Ombrellari / angolo Borgo Pio

Quota di partecipazione: 15€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 17€ intero, 11€ under 18, 2€ under 10

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it - 3343006636 -0651960876

Modalità di pagamento: in contanti alla guida