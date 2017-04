La La Land Live: l'orchestra suona la colonna sonora

Ex Dogana presenta in anteprima italiana una notte dedicata alla colonna sonora del musical che ha infiammato prima la Mostra del Cinema di Venezia, e poi tutta Hollywood. Per l'occasione uno speciale ensemble di sei elementi eseguirà dal vivo le musiche originali di La La Land nel nuovo Deposito Centrale, uno spazio industriale del 1925 nei meandri dell'Ex Dogana.

1. Another Day of Sun

2. Someone in the Crowd

3. A Lovely Night

4. Herman's Habit

5. Summer Montage / Madeline

6. Start a Fire

7. City of Stars

8. Epilogue

La La Land Live

Ex Dogana

Via dello Scalo San Lorenzo, 10

Parcheggio interno gratuito fino ad esaurimento posti