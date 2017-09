La Jäger House torna a Roma per una notte leggendaria

Dopo l’indimenticabile edizione romana del 2015, la celebre e attesissima JÄGER HOUSE torna a Roma il 30 settembre al Lanificio 159, in versione “special edition”. La casa più amata dagli appassionati dell’amaro dalle 56 erbe ospita infatti quest’anno la fase finale di JÄGERMUSIC LAB, il progetto realizzato da Jägermeister per scovare e formare i nuovi talenti della musica elettronica italiana.

La leggenda di Jägermeister si chiama Jäger House e ha ormai affondato le sue radici nel suolo italiano: tutto è iniziato nel 2014 con lo strepitoso successo di Milano, dove il primo evento ha preso vita ed è entrato nel cuore dei suoi partecipanti. Il format si è replicato poi a Roma, Catania, di nuovo Milano, Napoli e torna ora per la seconda volta nella Capitale, per regalare una Darker Night, all’insegna di atmosfere berlinesi, genuinità e divertimento.

La Jäger House di Roma, la festa che stravolge la routine quotidiana e accende una notte leggendaria, quest’anno si arricchisce con performance e sorprese di ogni tipo dalla sala Las Vegas al barber shop e la sala tattoo. Inoltre, durante la serata il pubblico potrà assistere alla prova finale di JÄGERMUSIC LAB, l’incubatore per selezionare, far crescere e lanciare i migliori talenti nella scena della musica elettronica italiana, con un live show dove i 6 migliori aspiranti DJ e producer, che si sono distinti durante la fase di accademia a Berlino, si faranno conoscere e amare, per conquistare il pubblico ma soprattutto la giuria tecnica.

Tre finalisti tra Daniele Boncordo, Gabriele Fumagalli (alias “’Lil Gabri”), Vincenzo Giangrasso (alias “Unrazze”), Matteo Rigamonti (alias “’Retsu”), Antonio Valente e Ramona Yacef potranno aggiudicarsi la nomina di Music Meister e firmare un contratto con d:vision records, la più importante etichetta house indipendente in Italia, e con Wonder Manage, l’agenzia leader in Italia per il booking. Ai tre verrà inoltre consegnato il kit Jägermeister che comprenderà proiezioni da palco, visual e video creati da SUGO PRODUCTION (team produttore dei visual nei concerti di Jovanotti), e avranno l’opportunità di partecipare al tour Jägermeister 2017/2018 all’interno dei club italiani, inserendosi nelle line up dei festival 2017/2018 sponsorizzati da Jägermeister, tra cui Kappa Future Festival, Movement, Spring Attitude, Nameless, Astro, e molti altri.

Jägermeister invita a conoscere finalmente Daniele, Gabriele, Vincenzo, Matteo, Antonio e Ramona all’interno della festa più leggendaria di sempre. L’appuntamento è al Lanificio 159 di Roma il 30 settembre a partire dalle 22:00, ingresso su accredito sul sito:

https://www.bethenightmeister.com/signup/jagerhousespecialedition/

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1222986831178571/



Jäger House è pronta a lasciare il segno come ogni festa in casa che si rispetti, ballando fino a notte fonda. Perché la notte Jägermeister è ricca di sorprese e ha la musica nel sangue.