La Haine night: all'Ex Dogana rivive il film di Kassovitz. Un pugno nello stomaco, geniale crudezza, decadente realismo. Quel mondo periferico e parigino descritto nel film La Haine (L'Odio in Italia) potete immaginarlo allargato all'intera Europa, al Mondo. All'Ex Dogana verrà proiettato il film su grande schermo (ore 21.30), e non solo. Ex Dogana ricreerà una scena del film nel cortile, con dj set dalla finestra con affaccio a cura di Baro Collederfomento + guests.

Dentro, a proposito di francesi, ci sarà Polar Inertia a garantire il giusto apporto di techno e video-banlieues.

Ingresso in lista: 5€ fino alle 22. Dopo: 10€. Per iscriversi, scrivere il proprio nominativo sulla bacheca Facebook dell'evento.

Parcheggio interno gratuito.

Ex Dogana

Via dello Scalo San Lorenzo, 10