La grande musica a Capranica Prenestina

Il 14 agosto l’orchestra d’archi Artemus Ensemble di Pompei sarà di scena presso la Chiesa della Maddalena del borgo prenestino. Carlo Spinelli (IDD) loda il parroco don Davide Martinelli: “ Un grande concerto in un connubio culturale e spirituale a cura della Cappella Musicale la Maddalena, un plauso al parroco don Davide”.



Avrà luogo mercoledì prossimo alla viglia di ferragosto a Capranica Prenestina il concerto con l’orchestra d’archi della Artemus Ensemble di Pompei diretta dal maestro Alfonso Todisco organizzato dal parroco del comune dei monti prenestini don Davide Martinelli e dal suo gruppo parrocchiale. Una serata all’insegna della buona musica, verranno eseguiti dall’orchestra campana brani di J.S.Bach, Vivaldi, Mozart e Mendelsshon, il tutto nello spettacolare scenario della chiesa della Maddalena. L’Orchestra d’archi Artemus Ensemble nasce nel 2017 da un idea del Maestro Francesco D’Aprea e del maestro Alfonso Todisco, un progetto che ha l’intento di divulgare la buona musica, dalla classica, alle aree d’opera, dalle colonne sonore più famose, al pop internazionale valorizzando i giovani talenti della musica italiana diffondendo musica di qualità. “ Sicuramente un appuntamento di alto livello musicale quello a cui assisteremo il 14 agosto presso la chiesa della Maddalena di Capranica Prenestina - a parlare è Carlo Spinelli consigliere di minoranza del comune prenestino per Italia dei Diritti e responsabile provinciale romano del movimento stesso – voluto dal parroco della comunità capranicense don Davide Martinelli da sempre cultore della buona musica e dell’arte in generale. Un’iniziativa lodevole che accumuna la religione alla cultura tra riflessioni e divertimento e rientra nel programma dell’estate religiosa del comune prenestino. Da non mancare poi – prosegue Spinelli – al secondo spettacolo musicale previsto per il 17 agosto con il concerto d’organo del maestro Andrea Panfili musicista molto stimato sulla scena romana. Un plauso quindi lo rivolgo a don Davide – conclude Spinelli – che oltre a diffondere tra i fedeli la parola del Signore, porta anche un po’ di Cultura con la C maiuscola in un comune piccolo per popolazione ma grande per patrimonio ambientale e culturale e per tradizione”. Appuntamento quindi il 14 Agosto presso la chiesa della Maddalena con inizio alle ore 20 e 30 per il concerto dell’Artemus Ensemble di Pompei.