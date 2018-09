La Grande Bellezza rende omaggio a Janis Joplin

L’autunno è alle porte, ma il desiderio di passare serate all’aperto in compagnia, magari ascoltando buona musica è ancora forte. Il 28 settembre “La Grande Bellezza”, celeberrimo rooftop del Mercure Roma Colosseo, esaudisce la vostra voglia d’estate con un omaggio alla più grande voce blues della storia del rock: Janis Joplin.



Dalle ore 20.00, la terrazza prende vita con l’energia della band “Janis is Alive”, uno spettacolo che promette di stupire gli ospiti grazie alla grinta e alla splendida voce di Gianna Chillà e agli arrangiamenti dei suoi compagni di viaggio: Bruno Marinucci alla chitarra, Luciano Zenoni alle tastiere, Gabriele Greco al basso e infine, Pino Liberti alla batteria. Non una semplice tribute band, ma veri e propri evocatori: un live che sarà intriso di messaggi autentici, un rapporto speciale con il pubblico e una comunicazione diretta e ironica, tratti tipici dei concerti della vera Joplin.



Per l’evento, gli chef hanno pensato a un ricercato menù a base di pesce con ingredienti molto speciali: le erbe aromatiche dell’orto della struttura, curate nella crescita per essere 100% bio, che esalteranno i gusti delle pietanze in modo naturale.



Il costo della serata, con accesso al buffet e un drink è di 25 €. Si consiglia di effettuare la prenotazione al numero 06 770021 o tramite la mail h2909-fo2@accor.com.





Gallery