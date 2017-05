La grande bellezza: c'è Dean Bowman

Il terzo appuntamento di musica live sulla terrazza La Grande Bellezza è proprio da non perdere! Si tratta di un gradito e piacevole ritorno, a distanza di circa un anno, di artisti di fama internazionale. Proveniente da New York, il noto cantante di colore Dean Bowman riproporrà il suo ricco e variegato repertorio che spazia dal blues al gospel in coppia con lo storico partner italiano, il mago della chitarra Andrea De Luca accompagnati dal basso di un'altra star di livello internazionale, Mark Peterson. Questi musicisti di prima grandezza si esibiranno sulla splendida terrazza dell' Hotel Mercure Roma Centro Colosseo, Sabato 20 maggio, dalle ore 20:00 alle ore 22:00. L'ingresso è gratuito e, per gustare un ottimo drink e le pietanze di gran classe servite a buffet e in show cooking, la spesa è di soli € 25.00. Ricordatevi che potrete usufruire dei servizi del lounge bar fino alle ore 24:00. Vi aspettiamo in molti!