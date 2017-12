La gioia del Natale a Castel Gandolfo

L’atmosfera di Natale è arrivata a Castel Gandolfo, con le luci, gli alberi e i tantissimi eventi in programma. Un bellissimo abete di 14 metri risplende da questa sera nella storica piazza del borgo di fianco alla fontana berniniana e uno di 6 metri campeggerà all’anfiteatro di via Leonardo da Vinci, mentre la facciata del municipio risplende con le mille luci di Natale, come anche le strade nel borgo, a Le Mole e a Santo Spirito.



Molti gli appuntamenti in calendario. Il 23 dicembre, dalle ore 17.00, le vie del borgo si animeranno con “Luci, suoni e canti” a cura della Parrocchia Pontificia e l’Oratorio.



Dal 23 al 25 dicembre nella cornice della suggestiva e storica piazza della Libertà, tra il Palazzo Pontificio, la Collegiata di San Tommaso da Villanova e la fontana del Bernini, andrà in scena il Presepe Vivente.



Sempre il 23 dicembre Babbo Natale arriverà a Pavona, dove dalle ore 15.30 alle ore 19.00 ci sarà l’animazione per bambini, l’angolo per le foto ricordo, i banchetti di dolciumi e caldarroste e le canzoni di Natale degli zampognari.



Il 5 e 6 gennaio tornerà in piazza della Libertà il Presepe Vivente per celebrare l’arrivo de I Re Magi, i quali porteranno in dono i dolci per i bambini, mentre il 6 gennaio a Pavona, dalle 10.00 alle 13.00, nel parcheggio della banca su via del Mare, ci sarà la Befana.