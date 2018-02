La Ginnastica Mentale® Assomensana: prevenire l’invecchiamento mentale si può!

L’Associazione non profit di neuropsicologi intensifica le proprie iniziative, diffondendo i Corsi di Ginnastica Mentale® e ampliando il network di affiliati anche a Roma centro.

Assomensana (www.assomensana.it) mette in campo i suoi progetti migliori per mantenere allenati i neuroni!

L’associazione di neuropsicologi, costituita nel 2004 e attiva in oltre 60 città in Italia e Svizzera, si occupa della ricerca anti-aging cerebrale e delle sue applicazioni, offrendo la possibilità a tutti di conoscere e mettere in pratica le tecniche per migliorare le capacità cognitive e per prevenire l’invecchiamento mentale.

Considerato che si inizia ad invecchiare già a 28-30 anni, perdendo circa 100 mila neuroni al giorno e lasciando per strada l’1% di efficienza all’anno, occorre mettersi al riparo da smemoratezze e disattenzioni il prima possibile.

Grazie alle neuroscienze, oggi sappiamo che è possibile intervenire per mantenere mente e cervello in forma, anche a tarda età.

Assomensana veicola questo messaggio attraverso la realizzazione di conferenze divulgative e corsi di Ginnastica Mentale®. In particolare, quest’ultima attività sta riscuotendo un grande successo di pubblico, tant’è che sono più di 100 i corsi griffati Assomensana.

La metodologia proposta consiste nell’allenare il ‘muscolo’ cervello con gli esercizi appositamente studiati e brevettati dai neuropsicologi. E’ una vera e propria ginnastica mentale che mantiene a un livello costante e ottimale l’agilità, la flessibilità e le prestazioni del cervello.

Dopo quattro incontri settimanali di un’ora e mezza ciascuno si avvertono già i primi miglioramenti. Dopo 15 incontri la mente è pronta per sfide più impegnative. Gli esercizi vengono proposti su schede con testi o disegni, che un neuropsicologo, appositamente formato, utilizza per far eseguire esercizi di stimolazione cognitiva di difficoltà crescente.

La Ginnastica Mentale® è in grado di stimolare e far funzionare a pieno ritmo le differenti aree cerebrali, in analogia con quella che in palestra attua il programma di allenamento fisico per rendere tonici e flessibili i vari distretti muscolari. Stimolando le numerose funzioni cerebrali, secondo il sistema di Assomensana, ognuno di noi può migliorare, tra l’altro, le memorie l’attenzione, la concentrazione, il linguaggio, il ragionamento, la logica, la velocità di riflessi e così via.

Per saperne di più, Assomensana organizza la conferenza scientifico-divulgativa dal titolo “Allenare la mente: se non la usi la perdi” durante la quale il Prof. Giuseppe Alfredo Iannoccari - neuropsicologo, docente universitario e presidente di Assomensana e la Dott.ssa Rita Gagliardi – psicologa, psicoterapeuta e Brain Trainer Assomensana - spiegheranno i meccanismi dell’invecchiamento mentale e le strategie per mantenere la mente in forma a tutte le età.

L’appuntamento è per sabato 24 febbraio alle 16.00 presso la Sala Cogressi dell’hotel Forum in via Tor de’ Conti n. 25, Roma (metropolitana linea B fermata Colosseo o Cavour).

Con l’occasione, la Dott.ssa Rita Gagliardi presenterà i nuovi corsi di Ginnastica Mentale® Assomensana che partiranno a Roma i primi giorni di marzo.