La Garbatella: un'utopia urbana e popolare

"...Il resto di noialtri restò per la notte in strada insieme al popolo di Garbatella a raccontare, a contarsi, bere caffè, bicchierini di cordiale, masticare appena cotto, scambiarsi strette di mano..." (Erri De Luca - Il contrario di uno). Posta la prima pietra nel 1920, la Garbatella è stata protagonista, dalla Resistenza in poi, di tanti movimenti di liberazione e iniziativa popolare mentre oggi è destinata a diventare un nuovo polo culturale della Capitale. Artisti e protagonisti della recente Storia prenderanno vita, saranno parte della nostra passeggiata alla ricerca delle anime che hanno abitato l'intimità e il calore dei lotti dagli anni '20 in poi. Il quartiere giardino di Roma conserva testimonianze architettoniche talmente originali e dal gusto rustico e magico, da far perdere al visitatore l'idea di trovarsi nel cuore di una metropoli moderna. In questo nuovo capitolo dedicato al primo rione di Roma fuori le mura non mancheranno le suggestioni della letteratura, della musica e dei sapori tipici. Venite quindi a scoprire la Garbatella storica dove la memoria è incastonata in ogni pietra! Appuntamento: Domenica 19 Febbraio alle ore 10.00 in piazza Bartolomeo Romano, 8 di fronte al Teatro Palladium. Contributo evento: 10 euro A cura di: Giorgio Guardi ★Le nostre visite guidate e attività didattiche sono state progettate per essere inclusive, pertanto sono rivolte anche a persone con differenti disabilità, in particolare visiva. Si ricorda che la prenotazione alle attività è obbligatoria e che bisogna raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086