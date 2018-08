La Garbatella – Il "rione" romano degli anni ’20

Il quartiere della Garbatella, attualmente compreso tra la Cristoforo Colombo, via Giustiniano Imperatore, via Ostiense e la circonvallazione omonima, venne fondato nel 1920 per ospitare gli operai impiegati nella realizzazione – mai avvenuta- di un canale navigabile, che avrebbe dovuto collegare Roma a Ostia, e di un porto commerciale. La visita ripercorrerà le varie fasi di costruzione e trasformazione del quartiere: dall'architettura degli inizi degli anni Venti, improntata sul modello inglese della città giardino (ben visibile nei lotti più antichi rimasti nei pressi di piazza Benedetto Brin, il cui stile venne denominato barocchetto), a quella degli anni Trenta, quando, con l'avvento del fascismo, la pianificazione urbanistica subì un drastico cambiamento e cominciarono a essere costruite abitazioni più simili a moderni condomini. Nonostante ciò la Garbatella rimane uno dei più begli esempi di perfetta integrazione tra architettura, ambiente ed edilizia popolare.

Per ulteriori informazioni visita il sito: http://esperide.it/la-garbatella/

La prenotazione è obbligatoria

 APPUNTAMENTO: Piazza Benedetto Brin, mezz’ora prima dell’inizio della visita per chi deve ancora iscriversi all’associazione Esperide, un quarto d’ora prima per i soci iscritti.

 CONTRIBUTO PER LA VISITA: 10.00 euro intero, 6.00 euro per i soci già iscritti.

 PER PRENOTARE: indirizzo email info@esperide.it; telefono:3331125444–3394750696- 3384682333. I NUMERI SONO ATTIVI TUTTI I GIORNI DALLE 10:30 ALLE 20:30. Per gruppi di minimo 15 partecipanti, potrà essere incluso l’utilizzo degli auricolari al costo di 2 euro.

 COME ARRIVARE: Metro B, fermata Garbatella