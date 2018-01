La Fuga al Teatro Planet

Da qualche parte a Roma. Anselmo è vivo, solo e con una borsa piena di soldi. E’ l’unico superstite di una banda che si autodistrutta durante la spartizione del bottino di una rapina in banca.

Anselmo Luciani, ventidue anni e un passato fatto di poche amicizie e timidezza, è in fuga dalle autorità senza un piano ben preciso, senza meta e senza speranza.

“La fuga” è l’occasione giusta per evadere dalla quotidianità e vedere una commedia one man show che dove ambienti, monologhi e musiche si fondono per dare vita ad una storia divertente, leggera ed assurda.

“La fuga” è interpretato da Simone Lilliu ed è scritto e diretto da Federico Maria Giansanti, già autore e regista de “La rapina” in scena la scorsa stagione presso il Teatro Trastevere.