La fu madre di madame al Teatro Petrolini

LA FU MADRE DI MADAME, di Georges Feydeau, per la prima volta in italiano, con la regia di Pier Paola Bucchi.

Commedia esilarante che porterà lo spettatore nella Parigi borghese di inizio '900, in un atto unico di 50 minuti che mette in risalto vezzi, follie e bassezze familiari sempre attuali.

Yvonne e Lucien sono una giovane coppia parigina che non fa altro che bisticciare. Una notte, nel bel mezzo di una discussione, piomba in casa Joseph, valletto maldestro e un po' sopra le righe. Quest'ultimo porta una notizia inaspettata che condurrà ad una serie di equivoci e situazioni paradossali.