La fotografia nei film di Quentin Tarantino, a partire da Sergio Leone

In occasione della dodicesima edizione del Roma Tre Film Festival, nella cornice del Teatro Palladium, importante nucleo culturale della Garbatella storica, Patrizia Genovesi guiderà il pubblico alla volta della fotografia di Quentin Tarantino, uno dei più grandi registi della cinematografia contemporanea. Vitale, irrequieto, sperimentatore instancabile, Tarantino si impone da oltre 20 anni sulla scena cinematografica mondiale con grandissimi successi di pubblico e di critica. Venerdì 12 maggio saremo coinvolti in un vero e proprio viaggio stilistico nella fotografia e nella tecnica dei film del grande regista. In collaborazione con la Libera Università del Cinema di Roma INGRESSO LIBERO REGISTRAZIONE ALL'EVENTO: http://lnx.patriziagenovesi.com/la-fotografia-nei-film-di-quentin-tarantino-roma-tre-film-festival-2017/ EVENTO FACEBOOK https://www.facebook.com/events/289893831435720/ Relazioni con il pubblico Giulia Manca - stampa.controcanto@gmail.com