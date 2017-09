La Forza delle Donne: c'è "Solo una Mamma"

“Solo Una Mamma” docu-fiction di Rete4 prodotta da Sunshine Production e Map to the Stars, sarà protagonista dell’incontro “La forza delle donne” che si terrà venerdì 29 settembre alle ore 20.30 presso la Casa Internazionale delle Donne di Roma, in Via della Lungara 19.



“Solo Una Mamma” è composto da 20 interviste ad altrettante donne coraggiose che si sono trovate a crescere i figli da sole. Ognuna delle protagoniste ha dovuto affrontare problemi e situazioni differenti ma i tratti comuni delle loro vite sono l’amore per la loro famiglia e la caparbietà con cui hanno combattuto le difficoltà che hanno incontrato sul loro percorso.



Gli episodi di “Solo Una Mamma” diventano così spunto per riflettere sulla forza delle donne e, a tal fine, durante l’incontro verranno proiettati un promo e due puntate della serie televisiva.



Nel dibattito che accompagnerà l’evento, interverranno:



Francesca Koch, Presidente Casa Internazionale delle Donne

Bruno Frustaci e Alessandro Carpigo, Sunshine Production

Peppe Toia e Fabrizio Lauri, Map to the Stars Produzioni

Teresa Dattilo, Associazione Donne e Politiche Familiari¬¬

Laura Storti, Associazione Il Cortile

Marta Ferrari, blog FamilyLife di TgCom24

alcune protagoniste di Solo Una Mamma.



Modera

Federica Alderighi, Map to the Stars