Il week-end dell'arte che si anima nei Musei di Roma prevede al Museo Napoleonico lo spettacolo La fisarmonica diventa classica.

Un concerto gratuito, in programma domenica 17 alle ore 11.30 , realizzato in collaborazione conRoma Tre Orchestra in cui si potrà ammirare il connubio tra questo strumento e la solennità di celebri brani classici di importanti maestri. Protagonista il musicista Giancarlo Palena.

La fisarmonica diventa classica al Museo Napoleonico

Saranno eseguite alcune sonate di Domenico Scarlatti, uno dei preludi e fughe tratti dal Clavicembalo ben temperato di J.S. Bach insieme all’Aria tratta delle Variazioni Goldberg (sempre di Bach), la suite in stile antico “Dai tempi di Holberg” di Edvard Grieg e Nimrod, la più celebre delle Enigma Variations, composte da Edward Elgar tra il 1898 e il 1899.

Programma: D. Scarlatti: Sonate in si bemolle maggiore K 551, in la maggiore K 208, in re maggiore K 430; J.S. Bach:Preludio e fuga in fa minore BWV 881 - Aria, dalle “Variazioni Goldberg” BWV 988; E. Grieg: Holberg Suite op. 40; E. Elgar:Nimrod, dalle “Enigma Variations” op. 36.

Con Giancarlo Palena (fisarmonica).