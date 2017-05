La fine dell'estate: mostra alla Galleria Andrè

Una personale questa che presenta dei lavori iniziati quando la moglie dell'artista era ancora in vita e terminati dopo la sua morte. Opere a lei dedicate molte con riferimenti alla sua fanciullezza, colori vivi, forti, stupendi nelle loro contrapposizioni. Una mostra da non perdere. Catalogo presentato da Ida Mitrano e Pierluigi Albertoni in galleria. Maurizio Pochesci