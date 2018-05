Paesaggistiche, da collezione, da taglio, rampicanti, antiche e moderne: sono oltre 600 le rose di Casacocò che andranno in scena per la VI Edizione della Festa delle Rose, sabato 26 e domenica 27, dalle 10 del mattino sino al tramonto, per un fine settimana tutto Rose e Fuori.



LA FESTA DELLE ROSE DI CASACOCÒ

l’incanto dei profumi e la magia dei colori in mezzo alla natura

Casacocoò è un bio-resort a Manziana, che dal 2013 ogni primavera, ospita la Festa delle Rose nel momento di massima fioritura e profumi delle 350 specie di rose presenti negli oltre sette ettari di parco di querce e ulivi. Due giorni dedicati agli appassionati della regina dei fiori certo, ma anche a chi desidera trascorre da solo, in famiglia o in compagnia degli amici una gita diversa dal solito. Ogni anno un tema, ogni anno grandi novità.



VI EDIZIONE - TUTTO ROSE E FUORI

Fiori di testa dal divertimento, dedicato ai giovani e ai meno giovani

Per questa sesta edizione, Tutta Rose e Fuori, abbiamo unito natura e cucina ad una sana dose di divertimento e relax. Per la prima volta verrà allestito il Park Food Corner, per gustare all’aria aperta nel parco delle querce e degli ulivi i menù gourmet della tradizione proposti dai nostri chef

e, all’ombra della tensostruttura, troveranno posto carte e giochi da tavolo. Per gli appassionati quest’anno diamo inizio al Burracocò - un Torneo di Burraco da giocare a Salacocò, l’edificio di bio-architettura di legno e vetro che si affaccia nel nostro parco. Ma alla Festa delle Rose ci si potrà anche rilassare nell’angolo relax e lettura in compagnia di querce, allori, camelie e ortensie, e i profumi delle erbe aromatiche e delle clematis.

E i bambini? Ai genitori che vorranno rilassarsi, godersi le rose e le attività, Casacocò metterà a disposizione animatori e baby sitter che si prenderanno cura dei giovani ospiti con cacce al tesoro e giochi nel parco, raccolta delle uova e piccole esplorazioni.