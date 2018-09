La Festa delle Attività in Proprio di METRO

Cresce in Italia l'attesa per la «Festa delle Attività in Proprio», organizzata per martedì 9 ottobre da METRO Italia Cash and Carry.

Giunta quest'anno alla sua terza edizione, coinvolgerà un numero tra le diecimila e le quindicimila attività commerciali in tutto il territorio nazionale, con tantissime offerte anche a Roma.

Il progetto è stato ideato con l’intenzione di supportare i professionisti dell'Horeca, dando visibilità al loro business e mettendoli in contatto con i clienti finali. A partecipare saranno principalmente ristoranti, pizzerie, pub, locati e bar, che avranno la possibilità di inserire sull’apposita piattaforma online www.festadelleattivitàinproprio.it menù speciali, offerte o percorsi di degustazione creati ad hoc per questa giornata. Anche il funzionamento per gli utenti finali è molto semplice e completamente gratuito. Sarà sufficiente infatti visitare il portale dedicato, cercare la promozione preferita in base alla zona o alla tipologia di locale ed usufruire di tutte le offerte che si desidera, senza un numero massimo.

Ci sarà anche la possibilità di votare le proprie offerte preferite, con le più alte in classifica che verranno pubblicate sulla home page nazionale dell’evento, aggiornata in tempo reale.

Partecipa anche tu alla Festa delle Attività in Proprio, scegli la tua offerta e festeggia con noi!

Ecco qualche assaggio delle offerte che troverai nella tua città: