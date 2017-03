La festa dei Musei della Natura

AL VIA LA PRIMA FESTA DEI MUSEI DELLA NATURA - ESPERIENZE, SPETTACOLI, LABORATORI PER RACCONTARE UNA REGIONE IN GREEN Al via la prima edizione della "Festa dei musei della Natura", una giornata intera dedicata all'esplorazione della natura e al piacere di stare insieme tra conferenze, laboratori interattivi, spettacoli di planetario, workshop di arte e natura, dimostrazioni e una grande Discovery Hall, allestiti nella splendida cornice dell'ex Cartiera Latina al Parco dell'Appia Antica. Organizzata dai 15 musei del Sistema museale RESINA della Regione Lazio, in collaborazione con il Parco Regionale dell'Appia Antica, la Festa è un'occasione di incontro tra appassionati di natura, famiglie, scuole, scienziati e professionisti dei musei per esplorare a tutto campo la natura e immergersi nella geo e biodiversità del Lazio, girovagando tra reperti naturalistici, microscopi, exhibit interattivi e decine di attività in compagnia dei 60 operatori dei musei RESINA e di tutti gli amici che partecipano all'organizzazione della Festa.