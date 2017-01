“La Femme Fontaine” di Alix Marie & “White Rabbit Fever” di Maija Tammi alla Galleria Matèria di Roma

La galleria Matèria di Roma è lieta di inaugurare, sabato 14 gennaio alle ore 19.00, il programma espositivo 2017/2018 con una doppia mostra: 'La Femme Fontaine', la prima personale in Italia dell'artista francese Alix Marie (Parigi, 1989) e 'White Rabbit Fever' dell'artista Finlandese MaijaTammi (Helsinki , 1985) anche questa un'anteprima in Italia. Fino al prossimo 25 febbraio, presso le sale della galleria romana, Alix Marie e MaijaTammi presentano al pubblico una combinazione di opere fotografiche e scultoree, stratificando un dialogo dai labili confini tra arte e scienza, dai tratti quasi ossessivi, accademici e profondamente autobiografici. Ripercorrendo la storia della fotografia stessa, che nel suo primo decennio di vita fu mero strumento a servizio della scienza, realtà tangibile e visione si fondono nell'opera delle due artiste in mostra. Tra mito e introspezione si colloca l'istallazione scultorea di Alix Marie, realizzata con calchi in cemento del suo corpo; mentre i confini tra la vita e la morte, il bello e il rivoltante diventano labili nel lavoro di Maija Tammi, in dialogo con la fascinazione umana alla ricerca della vita eterna. La Femme Fontaine e White Rabbit Fever offrono visioni dissonanti e una profonda riflessione sulla costante e inviolabile azione del tempo, valore universale, cui si contrappone la nostra umana, inesausta ricerca utopica dell'invincibilità. La mostra sarà visitabile dal 14 gennaio fino al 25 febbraio 2017, dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00, presso Matèria Gallery, via Tiburtina, 149-Roma. Per info: www.materiagallery.com