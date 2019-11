La Fauna Batterica al Nuovo Teatro San Paolo

LA FAUNA BATTERICA

Di Antonio Casto

Regia Lisa Recchia



Con: Simone Carchia, Mauro Corso, Fabiana Del Prete, Federica Di Cola, Federica Di Lascio, Cleofe Giambenedetti, Simona Leone, Cristina Ramundo e Camilla Ribechi



Venerdì 6 Dicembre ore 20:30

Sabato 7 Dicembre ore 20:30

Domenica 8 Dicembre ore 18:00



(Gli spettacoli inizieranno 30 minuti dopo l'orario indicato)

Acquista o prenota la tua poltrona alla biglietteria ai numeri 0655340226 e 3711793181



Lo spettacolo affronta, attraverso i toni della commedia e del surreale, una tematica assai pressante ai giorni d’oggi: l’ossessione per il cibo, vissuto non più come mero mezzo di sostentamento e veicolo di piacere, quanto piuttosto come fenomeno modaiolo al servizio del marketing e del profitto. Ormai lo scopo non è più la semplice nutrizione, ma l’affermazione di uno status-symbol: non siamo più ciò che mangiamo, ma siamo ciò che mostriamo di mangiare, nella smania di esibire la scelta più consapevole e coerente rispetto a principi astratti. Come il testo mette eloquentemente in luce, questa ossessione si trasforma in distruzione: dell’ambiente, di ogni principio etico (la passione del biologico dei pochi a scapito della sottoalimentazione dei molti) e, in ultima analisi, di ogni logica di base.



Protagonista della vicenda è un uomo, ossessionato dall'idea di dover cucinare la pietanza perfetta per la sua fidanzata. In un crescendo di situazioni e personaggi estremi, il testo conduce ad un finale pirotecnico in cui nessuno è salvo se non il nostro intestino protetto da un’instancabile “fauna batterica”!