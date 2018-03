La Fanfara dei Carabinieri saluta la Primavera con un concerto

Come da tradizione e da calendario, a Primavera la Natura si risveglia, e i Carabinieri preposti alla tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare accolgono l’evento, un rito antico e meraviglioso, nel migliore dei modi: con la Musica. L’iniziativa di comunicazione istituzionale “I MARTEDI DELLA NATURA”, per l'appuntamento del 20 marzo, non proporrà conferenze, né resoconti su argomenti riguardanti la salvaguardia dell'ambiente, né mostre didattiche, ma ospiterà la storica FANFARA della LEGIONE ALLIEVI, che si esibirà in formazione ridotta, con diciotto elementi, nella prestigiosa sala di Via Antonio Salandra, che ospita gli appuntamenti del ciclo. Il programma del concerto è, come indicato dal titolo, un omaggio alla Primavera e propone dieci brani, tratti da opere antiche e contemporanee, ispirati al festoso e fastoso rinnovarsi della Natura, come al solito caratterizzato da nuovi fiori, nuove foglie, nuove idee, nuove proposte per rendere omaggio alla rassicurante capacità conservativa della Natura ed alla professionalità di chi la tutela nelle sue varie manifestazioni.

LA FANFARA DELLA LEGIONE ALLIEVI, diretta dal Mar. Magg. M° Danilo Di Silvestro, eseguirà 10 brani. In conclusione spazio all'emozione dell'Inno d'Italia:

Questo il programma:

TE DEUM di M. A. Charpentier

DOLCE SENTIRE di R. Ortolani

DANZA UNGHERESE n° 5 di J. Brahms

OBLIVION di A. Piazzolla

L’ITALIANA IN ALGERI ouverture di G. Rossini

BLUES di G. Gershwin

LA VITA E’ BELLA di N. Piovani

LA PRIMAVERA di A. Vivaldi

LA FEDELISSIMA inno dell’Arma dei Carabinieri

FRATELLI D’ITALIA inno nazionale italiano