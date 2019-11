La Fabbrica degli Elfi, il grande evento natalizio a Roma

Dal 6 Dicembre e fino al 6 Gennaio, lo spazio fieristico-culturale “Ragusa Off”, situato nel quartiere S. Giovanni/Tuscolano, diventa un affascinante villaggio di Natale. I suoi 6000 mq coperti, infatti, daranno vita all'evento natalizio più grande della Capitale.

L'evento natalizio al Ragusa Off

La location conterà oltre 200 espositori, con allestimenti curati nei minimi dettagli per essere in sintonia con le festività, utilizzando materiali di pregio e sempre nel rispetto dell’ambiente, con brandizzazioni davvero ad hoc. I visitatori avranno modo di acquistare pensieri originali da mettere sotto l'albero e di addentrarsi in una suggestiva atmosfera natalizia.

Come esporre a La Fabbrica degli Elfi

Sei diversi modelli di stand, adatti a tutto quello che può essere esposto alla fiera. Le tipologie vanno da una conformazione STANDARD, a quella per i PRODOTTI TIPICI, passando per diverse soluzioni relative alla SOMMINISTRAZIONE GASTRONOMICA ed arrivando a quello RIDOTTO. Tutto lo staff è già al lavoro per produrre qualcosa di unico ed illuminare il Natale a Roma, unisciti a noi!

Per info e prenotazioni, potete chiamare i numeri: 392.9092381 | 338.4358508 | 392.2947908 oppure inviare una mail a lafabbricadeglielfi@libero.it

La Fabbrica degli Elfi, tutte le info

Ingresso Via Tuscolana, 179 – Roma

• A 250 metri dalla Stazione Roma Tuscolana

• A 500 metri dalla Metro A Ponte Lungo

Orari di apertura:

Lunedì-Giovedì 10.30-21.30

Venerdì 10.30-24.00

Sabato 09.30-24.00

Domenica 09.30-23.00

TEL. 06.83525497

MOB. 392.9092381

lafabbricadeglielfi@libero.it