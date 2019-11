La Fabbrica Degli Elfi, Il Buon Natale a Roma!

Sarà questa la più grande fiera natalizia in programmazione nella Capitale: dal 6 dicembre al 6 gennaio, presso lo spazio "Ragusa Off”, in via Tuscolana, 179.

Seimila metri dedicati alla magia del Natale.

Tantissime le attrazioni: dalla Casa di Babbo Natale alla pista di pattinaggio sul ghiaccio indoor più grande di Roma, oltre ai cento e più spazi espositivi, dallo street food ai prodotti tipici ed artigianali.

Tanti giochi creativi per bambini, grazie allo staff di animazione presente nella struttura.

Tutti i giorni tra giochi di luci e musiche natalizie, ci saranno concerti, esibizioni e spettacoli vari.

Sarà, inoltre, dedicata alla beneficenza “La grande Lotteria degli Elfi” con importanti premi, estrazione prevista per il giorno 6 gennaio alle ore 17.00.