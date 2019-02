8 Marzo: La donna etrusca a Villa Giulia

Nel giorno della Festa delle Donne il Museo di Villa Giulia apre gratuitamente a tutti (uomini e donne) per la settimana annuale gratuita dei Musei Statali. Sarà una visita speciale perchè ripercorreremo insieme il ruolo della Donna Etrusca nella Storia attraverso gli stili di vita, costumi, oggetti, sculture e affreschi più belli del mondo etrusco!

Il Museo è ospitato nella Villa Giulia, fatta edificare da Papa Giulio III nel 1500 ed è uno splendido esempio di villa rinascimentale dove si conserva un meraviglioso giardino fatto di ninfei, mosaici e portici affrescati.

Nel percorso si ammireranno capolavori assoluti dell'arte antica quali il Sarcofago degli Sposi, l'Apollo di Veio, il frontone del Tempio di Pyrgi, la Cista Ficoroni, gli specchi da toletta le magnifiche oreficerie antiche e molto altro ancora...



Appuntamento ore 11.00 presso piazzale di Villa Giulia, 9 - dentro ingresso Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (area coperta). Cercare Bandiera viola Logo Roma Caput Tour



Costo Visita Guidata € 10.00 (adulti)‚ € 5.00 (bambini 5-13 anni) € 2.00 noleggio auricolari (in presenza di oltre 30 persone)

VISITA ADATTA A BAMBINI E ADULTI



Costo Ingresso Museo di Villa Giulia: € 0.00 gratuito per tutti (in occasione della settimana dal 5 al 10 Marzo 2019)



Questo tour prevede la visita dei pezzi più importanti della Collezione permanente con particolare attenzione al Ruolo della Donna Etrusca e i Giardini della Villa di Papa Giulio III



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.



www.romacaputour.it

info@romacaputour.it

Pagina FB Roma Caput Tour

Pagina Twitter Roma Caput Tour

Pagina Instagram e Google+ Roma Caput Tour