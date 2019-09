"La donna del dipinto" al Teatro Tor Bella Monaca

Sul palco del Teatro Tor Bella Monaca tornerà in scena "La donna del dipinto", nelle giornate di sabato 5 ottobre (ore 21.00) e domenica 6 (ore 18.00).



Ispirato al racconto “Il ritratto ovale” di Edgar Allan Poe, lo spettacolo porta sulla scena la storia oscura e tormentata di un pittore, diviso tra la sua ossessione per l’arte e quella per la donna amata. La storia che si cela dietro il ritratto della giovane, dietro ogni pennellata che l’artista ha dipinto. A riportarla alla luce è un signore, ferito, che trova rifugio nelle stanze del vecchio castello in cui si è consumata la tragedia. Un castello che appare agli occhi dello straniero abbandonato ormai da tempo, ma che nasconde in sé fantasmi, spettri di un’epoca lontana. Passato e presente si intrecciano, in un dedalo sempre più confuso che mette a rischio la mente di chiunque entri in quel luogo maledetto.



