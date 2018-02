Dal 28 febbraio al 4 marzo al Teatro India il fisico Guido Chiarotti e il drammaturgo Giuseppe Manfridi parlano attraverso la scena di scienza, contemporaneità e relazioni, componendo una commedia sui nostri limiti, paure e aspettative, diretta da Piero Maccarinelli.

La domanda della Regina al Teatro India

Con LA DOMANDA DELLA REGINA ci si ritrova in un pranzo tra un Professore e un tale Dario per discutere di crisi finanziaria ed economica. I due non si conoscono e non hanno ancora scambiato una parola, ma Dario ha notato che il professore ha catalizzato su di sé l’attenzione dei presenti.

Così l’uomo inizia a porre domande, con l’aria di chi vuole comprendere senza troppo scoprire le proprie carte, finché l’improvvisa presenza di una donna legata al passato dei due, accenderà una discussione sul senso della complessità della vita e delle relazioni, al di là della finanza. Riemergono in questo inaspettato triangolo dinamiche del passato intrecciate alle storie presenti.

Seguendo il rapporto fra i tre personaggi, infatti, il pubblico si troverà a seguire le teorie di Darwin o gli errori di due grandi economisti americani come Reinardt e Rogoff, il sistema delle vincite al totocalcio e gli otto individui al mondo che sono più ricchi di metà degli abitanti della terra. Rifletterà sulla borsa di New York e sulla necessità dell’uomo di scommettere: gioco, perdita, debito, colpa, ma anche vittoria, ricchezza, certezza.