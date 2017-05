Sabato 20 Maggio e Domenica 21 Maggio alle h 18 presso le Case romane del Celio (sottostanti la basilica dei Santi Giovanni e Paolo) Clivo di Scauro, snc (Celio) La Divina Commedia raccontata ai bambini + visita guidata per bambini e famiglie racconto/spettacolo di teatro d'ombre con lavagna luminosa con Laura Nardi e Amandio Pinheiro Immagini di Laura Cortini Si può raccontare Dante ai bambini? La Divina commedia ci è servita da spunto per raccontare una grande fiaba sul senso della giustizia, sulle differenze tra il bene e il male, sull'eternità dell'anima. Mentre una lavagna luminosa proietta su un gigantesco telo bianco l'antichissima arte delle ombre, la voce di un'attrice guida i bambini nell'immensa storia di Dante, attraverso le forme, i colori e le figure dei misteriosi personaggi, disegnati dall'illustratrice Laura Cortini in 50 quadri originali. Entrambi gli appuntamenti prevedono una visita guidata all'interno delle Case Romane: straordinario complesso archeologico sotterraneo, tra antiche botteghe, terme, vicoli, ninfei e sale magnificamente affrescate dell'antica Roma. PROGRAMMA: Sabato 20 Maggio h18 L'Inferno Domenica 21 Maggio h18 Il Purgatorio Costi: €10 Il costo del biglietto è comprensivo dell'entrata al museo e della visita guidata Info e prenotazioni: causa.ac.it@gmail.com 3298290756