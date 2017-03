"La diversità delle arti" Rassegna Il dono della diversità, XI Edizione Dal 25 marzo al 9 aprile 2017 Teatro Planet Via Crema, 14 - Roma Il dono della diversità, appuntamento annuale ideato da Alessandro Ghebreigziabiher e realizzato nel tempo grazie alla collaborazione di Cecilia Moreschi, giunge nel 2017 all'undicesima edizione. La rassegna quest'anno sarà un contenitore multidisciplinare, da cui il titolo, La diversità delle arti, ed è stata preceduta da un bando, suddiviso in due parti. La prima riservata ad artisti di ogni genere e tipologia, senza alcuna restrizione, narratori di storie improbabili e attrici prigioniere del proscenio, pittori incompresi e ballerine impazzite, musicisti scordati e sollevatori di anime depresse, cantanti senza pentagramma e compagnie senza compagni, maghi senza bacchetta e super eroine con troppi punti deboli per farci un film, e così via. La seconda, come è consuetudine della rassegna, riservata a racconti inediti. Di seguito il programma: Sabato 25 marzo 2017 ore 21 Reading del racconto vincitore del bando: Diplofonia Di Cristina Giuntini A seguire: Curami Commedia scritta, diretta e interpretata da Alessandro Ghebreigziabiher Con Cecilia Moreschi Domenica 26 marzo 2017 ore 17.30 OrECcHiE GrAnDi... per ascoltare (spettacolo per bambini) di e con Oriana Fiumicino Musiche originali a cura di Roberto Pentassuglia Sabato 1 aprile 2017 Ore 18 In memoria di chi ero (spettacolo di danza suddiviso in due parti: Lost Innocence e Gregor Samsa) Compagnia Caterina Danzico A seguire, ore 21 rOUTine (spettacolo di danza) Compagnia Kannon Performing Dance di Federica De Francesco Domenica 2 aprile 2017 ore 17.30 La favola del figlio di Buio e Luce (spettacolo per bambini) Scritto, diretto e interpretato da Alessandro Ghebreigziabiher Con I Diversi e Cecilia Moreschi Venerdì 7 aprile 2017 ore 21 Reading del racconto vincitore del bando: Bianco come il nero Di Massimiliano Scrocchia A seguire: Collateral Stupidity Con I Diversi Commedia scritta e diretta da Alessandro Ghebreigziabiher Sabato 8 aprile 2017 ore 21 Reading del racconto vincitore del bando: La saggezza della follia, l'emozione della creazione Di Paola Iotti A seguire: Sdramma Monologo diretto e interpretato da Alessandro Cappelli Di Luigi Passarelli A seguire: LArtepovera Di e con Roberto e Natalia Domenica 9 aprile 2017 ore 17.30 La favola del figlio di Buio e Luce (spettacolo per bambini) Scritto, diretto e interpretato da Alessandro Ghebreigziabiher Con I Diversi e Cecilia Moreschi Informazioni e prenotazioni: www.rassegnateatrodinarrazione.it www.ildonodelladiversita.org ildonodelladiversita @ gmail. com Tel: 348-9222588