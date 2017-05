Frammenti d'arte è lieta di invitarvi tutti alla Mostra d'arte "La decorazione pittorica romana" dello Studio Cardone dal 06 al 20 Maggio. Inaugurazione Sabato 06 ore 18:30. Aperitivo di benvenuto. Ingresso gratuito. Lo Studio Cardone: La decorazione pittorica romana". "Da oltre 60 anni la famiglia Cardone è attiva nel campo della pittura, della decorazione e del restauro. Innumerevoli sono le tracce artistiche lasciate da Roberto il capostipite e dai figli Riccardo e Laura nei più bei palazzi romani, banche, ville, ambasciate e musei, con interventi in Italia e all'estero. La loro arte si rivela come l'espressione figurativa più fedele alla tradizione pittorico-decorativa romana, ispirandosi al periodo barocco e agli artisti del sette-ottocento, questo si può notare dai paesaggi classici, dagli ornati, dai finti marmi, dai trompe l'oeil, dove sono maestri del genere. Numerosi sono gli articoli pubblicati dalle più accreditate riviste del settore quali: A.D. italiano e americano, Gardenia, Ville e giardini, etc. La loro produzione è molto ampia, con dipinti ad olio, acquarello e tempera, pannelli decorativi con ornati e scene di Roma antica. L'intento dello Studio Cardone è quello di dimostrare che la pittura può essere ancora interpretata secondo i canoni classici, nel rispetto della migliore tradizione decorativa romana e italiana".