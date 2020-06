CON: Daniela Giordano, attrice-testi, Giovanni Palombo musiche,chitarra, testi e Pasquale Laino sax. “La Danza del Cosmo” è una performance di teatro musicale che mette in scena, attraverso la musica e la recitazione, l’Astrofisica e la Poesia. O meglio le grandi domande sul cosmo e sulla vita. La musica e la parola interagiscono mentre le spiegazioni scientifiche e quelle emozionali e poetiche si alternano, tra fuori e dentro, razionalità e percezione, mentre inspiegabile pulsa la vita, quella ferita del tempo che sfugge al nulla, come un sogno istantaneo di bellezza.La voce, il suono, la parola e la musica in un viaggio a volte saggio a volte irriverente, alla ricerca di Dio, del Cosmo e della profondità dell’Io.

Magnifica sintesi di tre artisti versatili e raffinati,questa danza di note e parole, volerà sopra il piccolo cielo di Arenagnini, spazio aperto allestito nel cuore di Montesacro ad ospitare l’estate che verrà. Il maestro Giovanni Palombo compositore e musicista effervescente e fecondo, fondatore della “Camera Ensemble” con Benny Penazzi, Gabriele Coen, Andrea Piccioni, formazione tra le più apprezzate nel panorama nazionale, collaborazioni musicali con gli artisti più prestigiosi della scena jazz, folk e fusion , autore del cult “Taccuino di Jazz Popolare, è autore della musica e dei testi e presterà ai versi, la magia della sua chitarra.

Daniela Giordano, attrice, sceneggiatrice e musicista, apprezzata interprete nei Tv-movie sul Giudice Borsellino,Commissario Montalbano, Don Matteo, autrice del cortometraggio “Di chi è la terra”, scelto per celebrare, con altri, il centenario della nascita di Federico Fellini. Completa l’armonia di questo trio, il sax suadente di Pasquale Laino,storico, fondatore con Gabriele Coen del gruppo KlezyRom, autore di colonne sonore per il cinema e la televisione, collaboratore dell’orchestra Rai e del Teatro dell’Opera di Roma.