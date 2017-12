La corsa di Babbo Natale

Corsa di beneficenza per grandi e piccini per raccogliere giocattoli da donare ai bambini assistiti dalla Cooperativa Obiettivo Uomo e dalla Onlus associazione Kairos. Iscrizione gratuita portando un giocattolo nuovo o usato in buono stato.

Piccolo ristoro, cappellino di Babbo Natale in regalo e tanti premi