Appuntamento straordinario, quello dell’Accademia Filarmonica Romana alla Sala Accademica del Pontificio Istituto di Musica Sacra (piazza Sant’Agostino 20) per un concerto fuori abbonamento mercoledì 5 aprile (ore 20.30) dedicato alla musica antica con l’esecuzione dell’oratorio La conversione di Maddalena (1701) di Giovanni Bononcini (Modena 1670 - Vienna 1747) affidato all’interpretazione di Concerto Romano, realtà che si sta affermando come una delle più interessanti formazioni dedite all’esecuzione della musica antica, di ambito romano, diretta da Alessandro Quarta, e con un cast di voci di prim’ordine formato da Francesca Aspromonte (soprano), Lucia Napoli (mezzosoprano), Helena Rasker (contralto) e Mauro Borgioni (baritono).

Composto da Bononcini nel 1701 per Leopoldo I d’Asburgo, durante il suo lungo soggiorno a Vienna che durò oltre dieni anni, l’oratorio si inserisce all’apice della fama europea del violoncellista e compositore modenese, che visse nelle principali città e corti d’Europa, richiesto a Roma, come Vienna, Berlino e Londra dove ben nota fu la rivalità con Händel, più giovane di Bononcini di quindici anni. La vicenda della Maddalena, uno dei simboli più forti dell'immaginario Barocco europeo, il suo travagliato percorso di conversione, incalzato dall’esortazione della sorella Marta, in cui alla fine l’Amore Divino vincerà sull’Amore Terreno, è trattato da Bononcini con una scrittura musicale di grande varietà e freschezza inventiva, dal carattere espressivo e dalle sottigliezze armoniche e timbriche, che la rendono uno dei lavori più riusciti del musicista modenese. “Il pianto, la gioia, la paura, la vanità – introduce all’oratorio il direttore Alessandro Quarta - scorrono nelle pagine di questa vicenda rivestiti di melodie dirette, vitali, carnali, lontane da virtuosismi convenzionali, attente all'integrità della parola e sempre, sempre incredibilmente cantabili”.