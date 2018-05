La contessa fra i sessi al Teatro India. Nella Firenze dei primi anni del Novecento un giovanissimo Aldo Palazzeschi, a quei tempi ancora poeta e scrittore alle prime esperienze, divide le sue giornate tra il suo studio, dove dà una forma ai suoi primi esperimenti poetici, e il Caffè delle Giubbe Rosse in piazza della Signoria, storico ritrovo per gli artisti e i letterati fiorentini dell’ epoca.

Ma tra tutti i variegati personaggi che frequentano regolarmente il caffè, ce n’è solo uno che attrae irresistibilmente la curiosità del poeta e lo spinge a recarvisi ogni giorno: la Contessa Maria, una figura misteriosa e dall’energia travolgente, instancabile divoratrice di uomini e da tutti considerata una persona di vituperevoli costumi.

Scansando i pregiudizi e le maldicenze che circolano sul conto della Contessa, il giovane Palazzeschi riesce a trovare un modo per avvicinarlesi, entrarvi in confidenza e scoprire che dietro questa donna affascinante e conturbante al tempo stesso, dietro tutti gli equivoci e le contraddizioni che ella porta con sé, si nasconde una vera e sana moralità.

Nascerà così tra i due un’ amicizia profonda, intima, destinata a durare un solo anno, ma a segnare per sempre le vite di entrambi. Quando, ormai vecchio e famoso, il poeta si ritrova seduto alla suo tavolo di lavoro, quando ormai la Contessa Maria è per lui solo un lontano, seppur vivido, ricordo, il suo lascito è ancora ben presente alla mente del poeta: un lascito fatto di perplessità, nostalgie, rimorsi, dubbi e profondi turbamenti con i quali dovrà fare i conti per il resto dei suoi giorni.