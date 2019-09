La Compagnia Granatina presenta Black Comedy

Grande fermento artistico a Tor Bella Monaca. In scena 3 e 4 ottobre alle 21 una PROPOSTA DEL TERRITORIO che vede protagonista la Compagnia Granatina in un testo di Peter Shaffer.



Con la regia Leonardo Vacca e la partecipazione di Liberati, Manuela Vacca, Marina Spatuzzi, Roberto Tavano, Anna Rita Marinelli, Giuliana Tavano, Nadia Proietti, va in scena una divertente commedia piena di colpi di scena.

Un giovane pittore e la sua fidanzata aspettano la visita del padre di lei e quella di una ricca miliardaria tedesca, collezionista d’opere. Una serata per fare uno scatto in avanti nella vita dei due giovani. Peccato che a scattare sia l’interruttore generale della corrente. Ed è nel buio che tutti i cliché si ribaltano, le identità si scambiano, gli equivoci si moltiplicano. Tra un vicino antiquario che torna prima dal suo viaggio senza sapere che i suoi mobili sono stati presi “in prestito”, una vicina astemia terrorizzata dall’oscurità, e vari ospiti inattesi, uno spettacolo in cui l’oscurità della casa mette in luce le ansie, i raggiri, le bugie e la reale personalità dell’umanità di oggi.



giovedì 3 e venerdì 4 ottobre ore 21

di Peter Shaffer

regia Leonardo Vacca

con Niko Liberati, Manuela Vacca, Marina Spatuzzi, Roberto Tavano, Leonardo Vacca, Anna Rita Marinelli, Giuliana Tavano, Nadia Proietti

assistenti alla regia Anna Lucia Brioni, Manuela Vacca

assistente di palco Marco Montani

scenografie Diego Falcone

luci e suoni Libero Cirigliano, Tonino Savi

grafica Federica Iuliano

Compagnia Granatina



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,50 Euro

invalidità 5,50 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it