Un viaggio nelle terre oniriche, la Compagnia dei punti di vista in scena con 'La sorgente dei sogni'

La Compagnia Punti di Vista torna in scena con "La sorgente dei sogni". Un viaggio all'interno di un Labirinto di teatro dei sensi, dove il viaggiatore verrà condotto in un percorso individuale che si snoderà nel selvaggio mondo delle terre oniriche.

Suoni, odori, movimenti e percezioni tattili avranno l’obiettivo di suscitare ricordi e di generare una singolare forma di catarsi. Lungo il sentiero il viaggiatore verrà indotto verso l’esplorazione dell’universo pindarico e a smarrirsi nella memoria di ciò che si è, a dissetarsi del proprio star bene, rispecchiandosi in una limpida bellezza, sorbendo l’elisir delle idee e gustando il sapore catartico della propria immaginazione, tenendo bene in mente, che per ciascuno è diversa la sorgente dell’energia vitale. Non è replicabile il flusso di desideri che si diramano in tutti gli affluenti emotivi che costituiscono l’individuo.

Tutti i giorni dal 18 al 26 maggio 2019, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 (ingresso individuale ogni 5 minuti)

Presso gli spazi di Casale De Merode Occupato: Via del Casale De Merode 6A, Roma.

Interpreti: Emanuela Musi, Ender Ortigoza, Valerio Sannetti, Giovanni Ippolitoni, Fabiana Marrocco.

Testi: Valerio Sannetti.

Info e prenotazioni obbligatorie: 3474764836.

Contributo di partecipazione: 8 euro